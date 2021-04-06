Врач раскрыл единственный способ избежать похмелья

Врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов раскрыл единственный способ избежать похмелья. Об этом сообщает
«АиФ».
По его словам, избежать похмелья можно только, если человек не превышает свою индивидуальную дозу. При этом важно не забывать хорошо закусывать, причем не только жирным. Тогда можно будет уменьшить страдания на утро.
Врач посоветовал избегать алкоголя с избытком высших спиртов, такого как дешевое вино в коробках или плохо перегнанный самогон.
Он также добавил, что в некоторых случаях, когда человек пьет часто, отсутствие похмелья на утро является плохим сигналом и может свидетельствовать о развитии первой стадии алкоголизма.