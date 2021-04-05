Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего

На первичный осмотр должно уходить не более 15 минут, затем следует уточнение диагноза и углубленная диагностика. Островский подчеркнул, что работа врача - это не предоставление услуги, а совместная работа с пациентом, партнерские отношения. Он уверен, что проблема пациента решается общими усилиями.