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Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего

Даня Виттиг
5 апреля 2021
Основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский рассказал, как наверняка отличить хорошего врача от плохого. Об этом сообщают РИА Новости.
Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Обычно плохие врачи пытаются запутать вас в терминах. Хороший же врач говорит на понятном языке и относится к вам как к партнеру, с которым вместе придется делать тяжелую и большую работу. Хороший врач, как правило, ставит диагноз еще от двери, вы еще только входите в кабинет, а у него уже есть предположение, чем вы болеете, затем он свои гипотезы подтверждает или опровергает", - сказал он.
На первичный осмотр должно уходить не более 15 минут, затем следует уточнение диагноза и углубленная диагностика. Островский подчеркнул, что работа врача - это не предоставление услуги, а совместная работа с пациентом, партнерские отношения. Он уверен, что проблема пациента решается общими усилиями.
"Мне, кстати, даже нравится, когда пациент знает чуть больше, чем я. Люди активно начинают познавать новую для себя сферу, когда ситуация касается конкретно их. Сейчас же нет проблемы доступа к информации, и в принципе люди уже научились отделять фейковую информацию от нефейковой", - добавил глава медицинской сети.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему постоянно болит голова.
Новости,Александр Островский,
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