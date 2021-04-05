Ученые назвали снижающую риск сердечного приступа сладость

Исследования показали, что употребление меда значительно снижает риск развития сердечных заболеваний и некоторые виды онкологии. Все дело в антиоксидантах, которые содержатся в этом лакомстве.
При этом в меде почти нет клетчатки, жиров или белков. Также в нем могут содержаться в небольшом количестве витамины и минералы. Мед также полезен для здоровья глаз.
Однако людям с сахарным диабетом нужно осторожнее подходить к поеданию меда, так как он повышает уровень сахара в крови. При этом он более безопасен, чем белый сахар.