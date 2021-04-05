Ученые назвали снижающее риск сердечного приступа лакомство

Исследования показали, что употребление меда значительно снижает риск развития серьезных заболеваний, таких как сердечный приступ, инсульт и некоторые виды онкологии. По данным ученых, все дело в антиоксидантах, которые содержатся в этом лакомстве.

При этом в меде почти нет клетчатки, жиров или белков. Также в нем могут содержаться в небольшом количестве витамины и минералы.

Кроме того, польза меда доказана при улучшении здоровья глаз.