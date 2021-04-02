Ученые Университета Монаша определили, что еда с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов вызывает синдром дырявого кишечника, а это увеличивает риск дисфункции почек. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователям удалось выяснить, что конечные продукты избыточного гликозилирования способствуют воспалению и хронической болезни почек. Эти вещества обнаружены в термически обработанных продуктах и придают жаренной и запеченной пище характерный вкус и аромат. Также известно, что их добавляют в картофельные чипсы, хлебобулочные изделия, шоколад и кондитерские изделия.