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Мужчина подхватил смертельную болезнь и заразил 100 человек

Мария Грибова
15 часов назад
Мужчина из Демократической республики Конго (ДРК), перенесший заболевание смертельно опасной лихорадкой Эбола, вновь заболел и заразил почти 100 человек. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на публикацию в медицинском журнале New England Journal of Medicine.
В декабре 2018 года мужчина привился от Эболы после того, как вступил в контакт с заразившимся человеком, однако спустя полгода он все равно заразился смертельным вирусом и сумел выжить.
В ноябре 2020 года к нему вновь вернулись симптомы, состояние резко ухудшилось и он скончался на следующий день после госпитализации в специализированный центр. Судя по анализам, заболевание мужчины скорее всего было вызвано рецидивом, а не новым заражением.
Эксперты отмечают, что вирус Эболы способен сохраняться в сперме более года после исчезновения симптомов. И по мнению ученых, пациент либо не смог выработать иммунитет, либо утратил его в течение полугода после заражения.
Ранее «Рамблер» писал о том, какие болезни появляются из-за воздержания.
Новости,телеканал АВС,
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