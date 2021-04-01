Мужчина подхватил смертельную болезнь и заразил 100 человек

Мужчина из Демократической республики Конго (ДРК), перенесший заболевание смертельно опасной лихорадкой Эбола, вновь заболел и заразил почти 100 человек. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на публикацию в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

В декабре 2018 года мужчина привился от Эболы после того, как вступил в контакт с заразившимся человеком, однако спустя полгода он все равно заразился смертельным вирусом и сумел выжить.

В ноябре 2020 года к нему вновь вернулись симптомы, состояние резко ухудшилось и он скончался на следующий день после госпитализации в специализированный центр. Судя по анализам, заболевание мужчины скорее всего было вызвано рецидивом, а не новым заражением.