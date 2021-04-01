Названа опасная для почек еда

Ученые Университета Монаша показали, что еда с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов вызывает синдром дырявого кишечника, что, в свою очередь, увеличивает риск дисфункции почек. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи выяснили, что конечные продукты избыточного гликозилирования способствуют воспалению и хронической болезни почек. Эти потенциально опасные вещества обнаружены в термически обработанных продуктах и придают жаренной и запеченной пище характерный вкус и аромат. Их также добавляют в картофельные чипсы, хлебобулочные изделия, шоколад и кондитерские изделия.

Однако воспалительную реакцию можно подавить, введя в рацион продукты, содержащие крахмальную клетчатку, что восстанавливает работу кишечника и почек. К ним относятся овес, вареный и охлажденный рис, ячмень, фасоль и горох, картофельный крахмал (в качестве пищевой добавки), а также вареный картофель.