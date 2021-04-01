Мужчина подхватил смертельную болезнь и заразил 100 человек

Мужчина из Демократической республики Конго (ДРК), перенесший заболевание смертельно опасной лихорадкой Эбола, вновь заболел и заразил почти 100 человек. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на публикацию в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

Случай произошел с 25-летним водителем мототакси. В декабре 2018 года он привился от Эболы после того, как вступил в контакт с заразившимся человеком. Спустя полгода мужчина все равно заразился смертельным вирусом, но сумел выжить. После двух отрицательных тестов крови мужчину выписали из больницы. Однако в ноябре 2020 года к нему вновь вернулись симптомы, его состояние резко ухудшилось, и он скончался на следующий день после госпитализации в специализированный центр.

Анализы показали, что заболевание мужчины, скорее всего, было вызвано рецидивом, а не новым заражением. Специалисты отмечают, что у мужчин вирус Эболы способен сохраняться в сперме более года после исчезновения симптомов. По мнению ученых, пациент либо не смог выработать иммунитет, либо утратил его в течение полугода после заражения, что привело к повторному заболеванию.