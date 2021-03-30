В реанимациях Франции не осталось мест

Во Франции практически не осталось мест в отделениях реанимации: там находится более 4,9 тысячи человек, зараженных коронавирусом. Об этом пишет Associated Press

Отмечается, что речь идет о 4974 тяжелых случаях. Эти показатели выше пика, зафиксированного в ноябре 2020 года: по данным на 16 ноября, в реанимациях страны находились 4419 человек.

По словам врачей, каждые сутки число больных в палатах интенсивной терапии увеличивается вдвое по сравнению с предыдущим днем. В больницах опасаются, что скоро им придется отказывать пациентам, особенно в клиниках Парижа и его пригородов.

«Ситуация кризисная... От числа новых заражений зависит, хватит ли мест в палатах интенсивной терапии в будущем», — заявил Associated Press доктор больницы города Невера Жак Баллу (Jacques Ballout). Там, где он работает, реанимации уже переполнены. Баллу рассказал, что сейчас во Франции распространяется «более заразный и агрессивный» британский штамм коронавируса. По его мнению, из-за этого в больницы попадает все больше людей моложе 40 лет.