Медики перечислили полезные для почек продукты

Около 10% населения мира страдают хронической болезнью почек, что может привести к летальным исходам. Какие продукты включить в рацион для профилактики, рассказали медики.

Поддержать здоровье почек поможет цветная капуста. В ней содержатся фолиевая кислота, клетчатка и витамин С, что положительно сказывается на мочевыделительной системе. Полезной будет и обычная капуста, сообщает издание Al Arabiya

Для профилактики заболеваний почек важно уменьшить количество потребляемой соли. Заменить ее можно на чеснок и лук. Оба продукта содержат питательные вещества и минералы с противовоспалительными свойствами.

Среди овощей также будут полезны свекла, редис и огурец. Красный перец снимет нагрузку на почки за счет расщепления токсинов в крови. Из фруктов и ягод медики советуют остановить свой выбор на яблоках, арбузе, клюкве и чернике.