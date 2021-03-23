Россиянам назвали первые признаки алкоголизма

Психиатр и нарколог Сергей Нурисламов рассказал, что симптомами алкоголизма могут служить неадекватное поведение и забывание событий вечера после употребления спиртного. Об этом сообщает «Звезда».

Также о наличии алкогольной зависимости свидетельствует, как человек опохмеляется. К тому же, алкоголики начинают «употреблять быстрее, чем все остальные, когда количество выпитого увеличивается».

Первая стадия алкоголизма, по словам нарколога, начинается с психологических феноменов. Например, когда человек выпивает, не дожидаясь окончания тоста.