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Россиянам назвали первые признаки алкоголизма

Даня Виттиг
23 марта 2021
Психиатр и нарколог Сергей Нурисламов рассказал, что симптомами алкоголизма могут служить неадекватное поведение и забывание событий вечера после употребления спиртного. Об этом сообщает «Звезда».
Россиянам назвали первые признаки алкоголизма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Также о наличии алкогольной зависимости свидетельствует, как человек опохмеляется. К тому же, алкоголики начинают «употреблять быстрее, чем все остальные, когда количество выпитого увеличивается».
Первая стадия алкоголизма, по словам нарколога, начинается с психологических феноменов. Например, когда человек выпивает, не дожидаясь окончания тоста.
Повышение толерантности к алкоголю, то есть способность выпивать больше остальных — еще один симптом, с которым, по мнению врача, можно справиться даже без лекарств.
Новости,Алкоголизм,
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