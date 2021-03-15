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Россиянам раскрыли причины весеннего недомогания 

Lenta.ru и ещё 3 23 часа назад
Россиянам раскрыли причины весеннего недомогания
Фото: Lenta.ru
Врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik раскрыл причины весеннего недомогания.
По его словам, одна из самых частых причин плохого самочувствия россиян в межсезонье с резкими перепадами температур — банальная простуда. Специалист отметил, что не стоит волноваться из-за насморка, который появляется только на холоде, но, если к нему присоединяются другие симптомы, стоит начать лечение.

«Если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не говорит о том, что у них насморк, это нормальная реакция носовых путей», — пояснил врач.

Он отметил, что если симптомов простуды нет, а недомогание не проходит, дело может быть в переутомлении.
Снижение температуры, гипотермия, могут говорить о переутомлении человека, которое связано, в частности, с обстановкой вокруг ковида.

«Люди устали, есть некое истощение нервов. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится», — сказал Кузьменко.

Он также пояснил, что не стоит рассчитывать на чудесное восстановление сил с помощью приема витаминов.

«Если у человека появляются симптомы авитаминоза, конечно, ему нужно получать витамины извне», — подчеркнул врач.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что защититься от простуды в начале весны россияне смогут благодаря правильной одежде и ношению маски. По ее словам, сейчас самое главное — это не переохлаждаться и не стоять долго на холодном ветре. Необходимо помнить о перепадах температуры в течение дня. Чаще всего люди подхватывают простуду из-за теплого дня и холодного утра и вечера.
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Новости , ИА Sputnik
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