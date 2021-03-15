Россиянам раскрыли причины весеннего недомогания 

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik раскрыл причины весеннего недомогания.

По его словам, одна из самых частых причин плохого самочувствия россиян в межсезонье с резкими перепадами температур — банальная простуда. Специалист отметил, что не стоит волноваться из-за насморка, который появляется только на холоде, но, если к нему присоединяются другие симптомы, стоит начать лечение.

«Если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не говорит о том, что у них насморк, это нормальная реакция носовых путей», — пояснил врач.

Он отметил, что если симптомов простуды нет, а недомогание не проходит, дело может быть в переутомлении.

Снижение температуры, гипотермия, могут говорить о переутомлении человека, которое связано, в частности, с обстановкой вокруг ковида.

«Люди устали, есть некое истощение нервов. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится», — сказал Кузьменко.

Он также пояснил, что не стоит рассчитывать на чудесное восстановление сил с помощью приема витаминов.

«Если у человека появляются симптомы авитаминоза, конечно, ему нужно получать витамины извне», — подчеркнул врач.