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Врач назвал эффективный способ снизить давление

Слово и Дело
22 часа назад
Людям при повышенном кровяном давлении рекомендуется пить воду, заявил американский врач Стивен Синатра предложил простой способ нормализовать его.
Если человек не привык употреблять много жидкости, организм начинает задерживать натрий. Это приводит к обезвоживанию, закупорке капилляров, а в будущем — росту давления в венах и артериях, пишет портал Express.
Вода нормализует движение крови, работу пищеварения, доставку питательных веществ в клетки. При дефиците жидкости сердце начинает работать активнее, чтобы снабжать органы кислородом. Моментального эффекта от потребления воды вряд ли получится достигнуть, но для профилактики обезвоживания рекомендуется выпить пару стаканов в день.
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