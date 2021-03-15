Врачи объяснили, что нельзя есть при боли в желудке

Эксперты Национальной медицинской библиотеки США рассказали, что делать при болевых ощущениях в желудке. Их рекомендации опубликованы в 20 minutos.

Медики посоветовали воздержаться от приема жирной, жареной и твердой пищи, чтобы облегчить спазмы. Также ни в коем случае нельзя есть томаты, цитрусовые и молочные продукты, пить кофе и алкогольные напитки.