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Врачи объяснили, что нельзя есть при боли в желудке

Полина Алферова
15 часов назад
Эксперты Национальной медицинской библиотеки США рассказали, что делать при болевых ощущениях в желудке. Их рекомендации опубликованы в 20 minutos.
Медики посоветовали воздержаться от приема жирной, жареной и твердой пищи, чтобы облегчить спазмы. Также ни в коем случае нельзя есть томаты, цитрусовые и молочные продукты, пить кофе и алкогольные напитки.
Вода и настой ромашки и вербены лимонной помогут притупить неприятные ощущения. Полезны и продукты с высоком содержанием клетчатки. А вот принимать медикаменты до консультации с врачом не стоит.
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