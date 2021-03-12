Россиян предупредили об опасности нового вируса 

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новом штамме птичьего гриппа A (H5N8), его опасности и возможности распространения. Об этом сообщает ТАСС.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда», — отметила Попова.

В феврале было обнаружено всего несколько случае заражения птичьи гриппом. Попова отметила, что для предотвращения распространения нового вируса среди россиян следует заранее создать тесты на его обнаружение и разработать вакцину.

По мнению Поповой, если лекарство будет готово для использования, но не потребуется, это станет «счастливым случаем».

Обнаружение нового штамма птичьего гриппа стало открытием для всего мира. Его удалось отследить благодаря эпидемиологическому надзору. Производство куриного мяса и яиц из-за этого сократится в некоторых регионах.