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Вздутие живота оказалось симптомом опасной болезни 

Lenta.ru и ещё 4 22 часа назад
Вздутие живота оказалось симптомом сердечной недостаточности
Фото: Pixabay
Вздутие живота оказалось одним из признаков опасной болезни — застойной сердечной недостаточности. Об этом сообщила газета Express со ссылкой на данные британских медиков.
Такое прогрессирующее состояние, которое характеризуется неспособностью мышцы перекачивать кровь по телу, в итоге может привести к летальному исходу.
К другим признакам сердечной недостаточности относятся одышка даже в состоянии покоя, чувство усталости, отек ног, постоянный кашель. Последний симптом может усиливаться ночью и сопровождаться хрипами, спутанностью сознания и нерегулярным сердцебиением. Признаками опасного для жизни состояния являются также потеря аппетита, резкий набор или потеря веса, головокружение и обмороки, депрессия и беспокойство.
Вздутие живота появляется, когда воздух или жидкость, накапливаются в брюшной полости, вызывая ее расширение. Основной причиной вздутия живота является чрезмерное употребление пищи и глотание воздуха, известное как аэрофагия. Также причинами этого недуга являются воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона и язвенный колит, синдром раздраженного кишечника, сахарный диабет, диспепсия или временный запор.
Ранее британские врачи выяснили, что стоит обязательно обратиться за медицинской помощью в случае непреходящего вздутия живота. Так, за этим симптомом может скрываться рак яичников.
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