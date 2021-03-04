Врачи назвали лучшее лекарство для снижения температуры 

Врачи из испанского университета Наварры рассказали, какой препарат лучше применять для снижения температуры. Об этом сообщает 20 minutos.

Специалисты выяснили, что для снижения температуры чаще используют такие средства, как парацетамол и ибупрофен. Однако они также определили, что препараты обладают разными свойствами и принимать и следует в зависимости от симптомов.

Врачи заявили, что в отличие от ибупрофена парацетамол не обладает противовоспалительными свойствами. Ибупрофен относится к группе нестероидных препаратов, чье действие направлено на подавление веществ, ответственных за воспалительную реакцию и боль. Этот препарат показан при боли от легкой до умеренной интенсивности, такой как мигрень, для симптоматического лечения лихорадки, ревматических состояний или для облегчения симптомов при неревматических заболеваниях.

Парацетамол же применяется для лечения легкой и умеренной боли, сопровождающейся лихорадкой, например, при гриппоподобных заболеваниях.