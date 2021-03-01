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Врач назвала иммуномудуляторы бесполезными при ОРВИ 

Medical Note 9 часов назад
Врач назвала иммуномудуляторы бесполезными при ОРВИ
Фото: Medical Note
Препараты для повышения иммунитета не имеют ничего общего со схемами лечения острых респираторных вирусных инфекций, заявила главный иммунолог-аллерголог Депздрава Москвы Дарья Фомина.
Выступая на на круглом столе «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?», врач подчеркнула, что не считает нужным прием иммуномодуляторов при ОРВИ.
По ее словам, чрезмерное использование подобных препаратов не имеет ничего общего со схемами лечения заболевания.
Ранее стало известно о превышении порога заболеваемости ОРВИ в девяти российских регионах. В Москве показатели остаются на уровне ниже эпидемиологического порога по совокупному населению на 57,3%.
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Новости , Дарья Фомина
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