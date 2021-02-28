Консервы и соленья: Мясников назвал опасные для здоровья продукты

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников , более известный как Доктор Мясников, в эфире телеканала «Россия 1» перечислил опасные для здоровья продукты. Об этом сообщает РИА Новости.

В перечень вошли домашние консервы и различные соления, поскольку они могут стать причиной пищевого ботулизма — интоксикации, вызываемой в результате попадания в организм ботулотоксинов, которые считаются самым страшным ядом в мире. По словам специалиста, человек может отравиться после употребления зараженной еды, которая не была должным образом приготовлена или разогрета. Более того, это может привести к летальному исходу.

Мясников отметил, что от ботулотоксинов можно избавиться после кипячения консервной банки, поскольку эти вырабатываемые бактериями вещества не переносят высокие температуры.

«А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск…Это русская рулетка», — добавил он.

Кроме того, медик напомнил об опасности употребления колбас, соленой и копченой рыбы, поскольку по внешнему виду и по запаху данных продуктов невозможно определить наличие токсичных веществ. Специалист отметил, что риск отравления может снизить правильное питание.

Ранее в феврале доктор Мясников раскритиковал врачей из российских поликлиник. По его мнению, специалисты неправильно лечат бронхит, выписывая пациенту антибиотики цефалоспоринового ряда.