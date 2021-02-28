Врач назвал требующие обращения к врачу виды кашля 

Кашель может быть симптомом различных заболеваний, говорящим о наличии патологического процесса, раздражающего кашлевые рецепторы, которые в организме находятся повсюду — от носоглотки до нижних отделов респираторного тракта, включая плевру и диафрагму. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказал врач-терапевт-пульмонолог Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов

По его словам, срочно требует обращения к врачу прогрессирующее усилие кашля на фоне ухудшения самочувствия, затруднение дыхания, кашель на фоне сохраняющейся более пяти дней температуры, обильное выделение мокроты, сохраняющийся более двух-трех недель кашель, а также появление шума при дыхании.

Бекетов добавил, что в некоторых случаях диагноз можно поставить по звучанию кашля. Так, лающий кашель с судорожным свистящим вдохом, одышкой и отхождением большого количества слизи в конце — яркий симптом коклюша. Астматический кашель —приступообразный, сухой, со свистящим дыханием и обильным отделением густой слизи. Поверхностное сухое подкашливание без глубоких закашливаний характерно для затека при насморке, часто оно сопровождается хлюпаньем носом. При других заболеваниях звук кашля может быть очень похожим, а диагностика по звуку — проблематичной, добавил врач.