Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Валеолог объяснила, как раздельное питание влияет на ЖКТ 

Даня Виттиг 19 часов назад
Валеолог объяснила, как раздельное питание влияет на ЖКТ
Фото: Рамблер
Врач-валеолог Надежда Чернышова рассказала, почему раздельное питание может быть опасно. Ее слова передает телеканал "Звезда".
По словам врача, такое питание может привести к возникновению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и истощению пищеварительной системы.
Она отметила, что основателем теории раздельного питания был натуропат Герберт Шелтон, у которого не было медицинского образования. В какой-то момент его последователи начали умирать от расстройств пищеварения. Эти люди питались только водой и соками.

«Из-за такой диеты семилетняя девочка, отец которой кормил ее подобным образом 41 день по рекомендации Шелтона, умерла от пневмонии», — сказала медик.

Чернышова указала, что организм человека устроен так, чтобы питаться смешанной едой.

«Если мы чего-то не добавляем, организм дополнительно затрачивает силы, чтобы компенсировать нехватку этого продукта», — сказала она.

Врач добавила, что главное в питании — это не переедать.
Ранее "Рамблер" сообщал, зачем изучать пищевой состав.
Видео дня. Какие продукты помогут очистить сосуды
Комментарии
Новости , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение