Валеолог объяснила, как раздельное питание влияет на ЖКТ 

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Врач-валеолог Надежда Чернышова рассказала, почему раздельное питание может быть опасно. Ее слова передает телеканал "Звезда".

По словам врача, такое питание может привести к возникновению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и истощению пищеварительной системы.

Она отметила, что основателем теории раздельного питания был натуропат Герберт Шелтон, у которого не было медицинского образования. В какой-то момент его последователи начали умирать от расстройств пищеварения. Эти люди питались только водой и соками.

«Из-за такой диеты семилетняя девочка, отец которой кормил ее подобным образом 41 день по рекомендации Шелтона, умерла от пневмонии», — сказала медик.

Чернышова указала, что организм человека устроен так, чтобы питаться смешанной едой.

«Если мы чего-то не добавляем, организм дополнительно затрачивает силы, чтобы компенсировать нехватку этого продукта», — сказала она.

Врач добавила, что главное в питании — это не переедать.