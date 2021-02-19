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Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ, профессор Аркадий Верткин рассказал о том, на какие заболевания может указывать забывчивость. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

На повышенную забывчивость могут влиять нарушения кровообращения в мозге, артериальное давление, черепно-мозговые травмы.

Помимо этого, это могут быть серьезные хронические заболевания, например, диабет или болезнь Альцгеймера.

Также врач обратил внимание, что усталость, перепады температуры в сочетаемости с забывчивостью могут проявиться после COVID-19.