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На какие заболевания может указывать забывчивость 

Даня Виттиг 19 февраля 2021
На какие заболевания может указывать забывчивость
Фото: depositphotos.com
Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ, профессор Аркадий Верткин рассказал о том, на какие заболевания может указывать забывчивость. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".
На повышенную забывчивость могут влиять нарушения кровообращения в мозге, артериальное давление, черепно-мозговые травмы.
Помимо этого, это могут быть серьезные хронические заболевания, например, диабет или болезнь Альцгеймера.
Также врач обратил внимание, что усталость, перепады температуры в сочетаемости с забывчивостью могут проявиться после COVID-19.
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