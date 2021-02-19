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Врач: сельдерей и капуста могут спровоцировать разрыв кишечника 

Даня Виттиг 19 февраля 2021
Врач: сельдерей и капуста могут спровоцировать разрыв кишечника
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала опасные для здоровья продукты и овощи. Продукты с высоким содержанием дубильных веществ и крупных волокон могут спровоцировать разрыв кишечника. Об этом сообщает «Москва 24».
Наличие подобных веществ в продуктах ведет к образованию в организме инородных тел, сформированных из неперевариваемых частиц, например, волокон растений.
Их называют безоары и они расширяют кишечник. При большом скоплении безоаров ребуется хирургическое вмешательство.

«К подобным проблемам в теории может привести переедание такими продуктами, как айва, сельдерей, капуста, редька, терн. В общем, продукты с высоким количеством дубильных веществ и грубых волокон».

Однако возможно такое только при чрезмерном потреблении фруктов и овощей.
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