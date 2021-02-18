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Врач рассказал, как подготовиться к «барической пиле» 

РИА Новости 18 февраля 2021
Врач рассказал, как подготовиться к «барической пиле»
Фото: depositphotos.com
Метеозависимым людям следует заранее готовиться к скачкам атмосферного давления, которые прогнозируются в Москве в ближайшие дни, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Так он прокомментировал заявления синоптиков о том, что москвичей ожидает так называемая "барическая пила" — резкие колебания давления.

"Что нужно делать: утром и вечером измерять свое давление, своевременно принимать прописанные врачом лекарственные препараты. Выходя из дома, надо обязательно иметь при себе лекарства на случай обострения заболевания для купирования приступа", — сказал Тяжельников.

По его словам, в такие дни нужно отказаться от физической нагрузки, избегать переутомления и стрессов, спать не менее восьми часов. Желательно не садиться за руль и воздержаться от любых рискованных занятий, требующих концентрации внимания.

"Также важно скорректировать рацион питания. Гипертоникам — увеличить в рационе количество фруктов и овощей, содержащих калий, отказаться от кофе и солений. Гипотоникам полезно начинать день с полноценного завтрака, в течение дня в меню включать овощи и фрукты. Можно принимать тонизирующие средства природного происхождения, такие как лимонник, элеутерококк, шиповник и другие", — добавил врач.

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Новости , Андрей Тяжельников , РИА Новости
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