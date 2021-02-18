Врач рассказал, как подготовиться к «барической пиле» 

Метеозависимым людям следует заранее готовиться к скачкам атмосферного давления, которые прогнозируются в Москве в ближайшие дни, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников

Так он прокомментировал заявления синоптиков о том, что москвичей ожидает так называемая "барическая пила" — резкие колебания давления.

"Что нужно делать: утром и вечером измерять свое давление, своевременно принимать прописанные врачом лекарственные препараты. Выходя из дома, надо обязательно иметь при себе лекарства на случай обострения заболевания для купирования приступа", — сказал Тяжельников.

По его словам, в такие дни нужно отказаться от физической нагрузки, избегать переутомления и стрессов, спать не менее восьми часов. Желательно не садиться за руль и воздержаться от любых рискованных занятий, требующих концентрации внимания.