Хрипота и вздутие: ученые назвали симптомы онкологии

Ученые назвали неочевидные ранние симптомы онкологических заболеваний, появление которых должно насторожить человека.

Так, изменения в глазах и отвисшие веки могут свидетельствовать о злокачественном процессе в легких.

Если человек испытывает затруднения при глотании, ему следует провериться на наличие рака пищевода.

По словам ученых, нельзя оставлять без внимания появившуюся охриплость голоса, если она не связана с простудой — таким образом может проявлять себя рак гортани.