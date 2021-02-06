Раскрыта опасность чеснока 

Чрезмерное употребление чеснока на протяжении длительного времени может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Опасность этого растения раскрыл пользователь Sohu, передает РИА Новости

По его словам, особую опасность чеснок представляет для людей с заболеваниями глаз. Так, одним из побочных эффектов может быть затуманенность и нечеткость зрения. Пользователь пояснил, что это происходит из-за длительного употребления чеснока.

Из-за избытка чеснока в рационе также могут появиться такие симптомы, как шум в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и потеря памяти. При этом умеренное употребление этого овоща полезно для здоровья, подчеркнул автор публикации. Чеснок снижает сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.