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Раскрыта опасность чеснока 

Lenta.ru и ещё 8 6 февраля 2021
Раскрыта опасность чеснока
Фото: Pixabay
Чрезмерное употребление чеснока на протяжении длительного времени может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Опасность этого растения раскрыл пользователь Sohu, передает РИА Новости.
По его словам, особую опасность чеснок представляет для людей с заболеваниями глаз. Так, одним из побочных эффектов может быть затуманенность и нечеткость зрения. Пользователь пояснил, что это происходит из-за длительного употребления чеснока.
Из-за избытка чеснока в рационе также могут появиться такие симптомы, как шум в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и потеря памяти. При этом умеренное употребление этого овоща полезно для здоровья, подчеркнул автор публикации. Чеснок снижает сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.
В ноябре прошлого года консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова заявила, что лимон, чеснок, лук и аскорбиновая кислота не способны укрепить иммунитет. Она отметила, что иммунитет складывается из множества факторов, один из которых — здоровое разнообразное питание. Она посоветовала включить в рацион мясные и молочные продукты, а также свежие овощи, фрукты и зелень.
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Новости , Роспотребнадзор , РИА Новости
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