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Ученые назвали самый распространенный вид рака в мире 

Анна Арсеньева 7 часов назад
В 2020 году самым распространенным видом онкологии в 185 странах мира оказался рак женской груди. По количеству диагнозов он опередил рак легких. Об этом сообщает РИА Новости.
Отчет составили специалисты Американского онкологического общества (ACS) и Международного агентства по изучению рака (IARC). В нем приводятся показатели заболеваемости и смертности от онкологии, в зависимости от пола, географии и уровня социально-экономического развития.
Согласно данным исследователей, каждый пятый житель планеты в течение жизни заболевает раком. Каждый восьмой мужчина и каждая одиннадцатая женщина умирают от заболевания.
В прошлом году было зарегистрировано 19,3 миллиона новых случаев онкологии. Рак груди был выявлен у 2,3 миллиона женщин. Это 11,7% от общего числа новых случаев.

"Резкие изменения в образе жизни и среде обитания повлияли на увеличение факторов риска рака груди, таких как избыточная масса тела, отсутствие физической активности, употребление алкоголя, отсрочка деторождения, меньшее количество родов и сокращенный период грудного вскармливания", — написали авторы исследования.

Также оказались распространены рак легких (11,4%), толстой кишки (10%), простаты (7,3%) и желудка (5,6%).
Почти 10 миллионов человек с онкологией скончались в 2020 году. Чаще всего причиной смерти становился рак легких — 1,8 миллиона случаев (18%). За ним следуют колоректальный рак (9,4%), рак печени (8,3%), рак желудка (7,7%) и женской груди (6,9%).
Эксперты прогнозируют, что в 2040 году будет зафиксировано на 47% больше новых случаев онкологии — 28,4 миллиона.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач объяснил, как клетки «говорят» о наличии рака.
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