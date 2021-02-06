Сомнолог объяснил, почему людям снятся кошмары 

Президент Российского общества сомнологов, профессор и заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, что провоцирует появление кошмарных снов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
По мнению эксперта, на окраску сна может повлиять смена места жительства или резкие перепады.
"Доказанный, но не очень известный фактор возникновения кошмаров — любые изменения, которые вынуждают организм адаптироваться. Даже если в целом человек реагирует на эти изменения спокойно. Смена места жительства, карьерные перемены, спонтанное изменение уровня физической нагрузки, даже резкая и сильная смена погоды — все это мобилизует системы адаптации и в какой-то степени системы тревоги. Иногда это может сопровождаться кошмарами".
Врач отметил, что частой причиной плохих снов является стресс. Ночью мозг анализирует информацию, полученную днем. Если в течение дня человек переживает и волнуется, то сон может стать беспокойным.
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