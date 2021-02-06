Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

Сомнолог объяснил, почему людям снятся кошмары 

Даня Виттиг 6 февраля 2021
Сомнолог объяснил, почему людям снятся кошмары
Фото: depositphotos.com
Президент Российского общества сомнологов, профессор и заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, что провоцирует появление кошмарных снов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
По мнению эксперта, на окраску сна может повлиять смена места жительства или резкие перепады.

"Доказанный, но не очень известный фактор возникновения кошмаров — любые изменения, которые вынуждают организм адаптироваться. Даже если в целом человек реагирует на эти изменения спокойно. Смена места жительства, карьерные перемены, спонтанное изменение уровня физической нагрузки, даже резкая и сильная смена погоды — все это мобилизует системы адаптации и в какой-то степени системы тревоги. Иногда это может сопровождаться кошмарами".

Врач отметил, что частой причиной плохих снов является стресс. Ночью мозг анализирует информацию, полученную днем. Если в течение дня человек переживает и волнуется, то сон может стать беспокойным.
Ранее "Рамблер" сообщал, что такое сонная болезнь.
Видео дня. Как проверить себя на туннельный синдром
Комментарии 12
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
08:51
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
06:10
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
ЗОЖ
Почему глаза никогда не замерзают
03:17
Почему глаза никогда не замерзают
Наука
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение