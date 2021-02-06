Сомнолог объяснил, почему людям снятся кошмары 

"Доказанный, но не очень известный фактор возникновения кошмаров — любые изменения, которые вынуждают организм адаптироваться. Даже если в целом человек реагирует на эти изменения спокойно. Смена места жительства, карьерные перемены, спонтанное изменение уровня физической нагрузки, даже резкая и сильная смена погоды — все это мобилизует системы адаптации и в какой-то степени системы тревоги. Иногда это может сопровождаться кошмарами".