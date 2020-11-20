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Россиянин девять часов ждал очереди на КТ, дождался и умер 

Lenta.ru и ещё 2 20 ноября 2020
Россиянин 9 часов ждал очереди на КТ, дождался и умер
Фото: Lenta.ru
В Кургане 67-летний местный житель девять часов ждал очереди на компьютерную томографию (КТ), дождался ее и умер. Об этом дочь пенсионера рассказала URA.RU.
По ее словам, мужчина умер 29 сентября. В тот день россиянину три раза вызывали скорую, и медики приезжали. Его повезли в железнодорожную поликлинику, где он ждал КТ с 09:00 до 18:00. Реанимацию ему проводили врачи второй горбольницы, но спасти пациента не удалось.
Дочь пенсионера добавила, что он страдал астмой, но у него не было коронавируса. КТ показала поражение легких, поэтому женщина не исключила вирусную пневмонию. По ее мнению, виновата лечащий врач — если бы медик проверила сатурацию и поняла, что состояние отца критическое, «она бы не держала его в поликлинике», так как его надо было сразу подключать к кислороду. Женщина отметила, что медик уже уволилась из поликлиники.
В департаменте информационной и внутренней политики правительства Курганской области заявили, что департамент здравоохранения в данной ситуации проводить проверку не может, поскольку поликлиника не является региональным учреждением. Там добавили, что дочь умершего может написать обращение — его направят в Росздравнадзор, где проверят качество оказания медпомощи.
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Новости , Росздравнадзор , РИА Ura.ru
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