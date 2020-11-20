Россиянин 9 часов ждал очереди на КТ, дождался и умер

В Кургане 67-летний местный житель девять часов ждал очереди на компьютерную томографию (КТ), дождался ее и умер. Об этом дочь пенсионера рассказала URA.RU.

По ее словам, мужчина умер 29 сентября. В тот день россиянину три раза вызывали скорую, и медики приезжали. Его повезли в железнодорожную поликлинику, где он ждал КТ с 09:00 до 18:00. Реанимацию ему проводили врачи второй горбольницы, но спасти пациента не удалось.

Дочь пенсионера добавила, что он страдал астмой, но у него не было коронавируса. КТ показала поражение легких, поэтому женщина не исключила вирусную пневмонию. По ее мнению, виновата лечащий врач — если бы медик проверила сатурацию и поняла, что состояние отца критическое, «она бы не держала его в поликлинике», так как его надо было сразу подключать к кислороду. Женщина отметила, что медик уже уволилась из поликлиники.