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Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с пневмониями в России 

РИА Новости 16 ноября 2020
Мурашко заявил о росте числа пациентов с пневмониями
Фото: РИА Новости
Число пациентов с пневмониями в России по сравнению с прошлым годом выросло, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"По сравнению с предыдущим годом сегодня количество пациентов с пневмониями выше", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Он уточнил, что в период пандемии коронавируса требуется особая защита, в том числе следует сделать прививку от пневмококка.

"Она действует несколько лет, эта вакцина. Поэтому это также позволяет определенные дополнительные силы иметь. И минимизировать риски для пациентов. Вакцинация от гриппа, которую мы с вами упомянули, это также еще один формат защиты. Но и, конечно же, нужно помнить о соблюдении в этот период просто мер безопасности", — подчеркнул Мурашко.

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Новости , Михаил Мурашко
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