Мурашко заявил о росте числа пациентов с пневмониями

"Она действует несколько лет, эта вакцина. Поэтому это также позволяет определенные дополнительные силы иметь. И минимизировать риски для пациентов. Вакцинация от гриппа, которую мы с вами упомянули, это также еще один формат защиты. Но и, конечно же, нужно помнить о соблюдении в этот период просто мер безопасности", — подчеркнул Мурашко.