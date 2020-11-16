Мурашко заявил о росте числа пациентов с пневмониями

Число пациентов с пневмониями в России по сравнению с прошлым годом выросло, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"По сравнению с предыдущим годом сегодня количество пациентов с пневмониями выше", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Он уточнил, что в период пандемии коронавируса требуется особая защита, в том числе следует сделать прививку от пневмококка.
"Она действует несколько лет, эта вакцина. Поэтому это также позволяет определенные дополнительные силы иметь. И минимизировать риски для пациентов. Вакцинация от гриппа, которую мы с вами упомянули, это также еще один формат защиты. Но и, конечно же, нужно помнить о соблюдении в этот период просто мер безопасности", — подчеркнул Мурашко.