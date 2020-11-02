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Врач рассказала, как сэкономить на МРТ 

Medical Note 2 часа назад
Врач рассказала, как сэкономить на МРТ
Фото: Medical Note
Врач лучевой диагностики ФГБУ ФНКЦ ФМБА Ольга Козловская рассказала, как можно сэкономить на таком дорогостоящем исследовании, как магнитно-резонансная томография.
По словам эксперта, узкопрофильные врачи нередко назначают МРТ с контрастом. Однако контрастное усиление несет дополнительную информативность не так уж часто.
Из этого следует второй совет — беседовать с врачом-диагностом перед МРТ. Нужно обозначить ему задачи, которые вы или ваш лечащий врач ставят перед этим исследованием.
Добросовестный специалист отговорит делать неинформативную процедуру или посоветует подкорректировать область исследования или даже сам метод. В 90% случаев лечащий врач соглашается с уточняющими рекомендациями диагноста, подчеркивает Ольга Козловская.
При возможности эксперт рекомендует делать МРТ в той клинике, где принимает лечащий врач. Так намного проще прийти к консенсусу и предостеречь пациента от ненужны действий и трат.
Есть мнение, что МРТ — это самый дорогой, а значит самый эффективный метод исследования. Однако в современной медицине много диагностических инструментов, и для разных органов и систем есть свои предпочтения.
Бывает так, что для одного органа равнозначные сразу несколько методов. В этом случае подходящий вариант выбирает лечащий врач, добавила доктор Козловская.
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