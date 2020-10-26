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Врачи обвинили девочку с редкой формой рака крови в симуляции симптомов 

Lenta.ru и ещё 1 26 октября 2020
Врачи обвинили девочку с раком крови в симуляции
Фото: Lenta.ru
Врачи восемь раз отправляли домой девочку с редкой формой рака крови из района английского Ноттингема Бичдейл, графство Ноттингемшир, и обвиняли ребенка в том, что он симулирует симптомы. Об этом сообщает The Mirror.
В марте шестилетняя Элизабет (Elizabeth) проснулась от невыносимой боли. После дозы детского парацетамола и массажа боль только усилилась, поэтому ее мать Эмма Осборн (Emma Osborne) обратилась ко врачу.
Врачи сделали девочке рентген и взяли анализы крови, но не выявили никаких отклонений. Они предположили, что у Элизабет может быть переходный синовит бедра, который часто встречается у детей после болезни. Эмма знала, что ее дочь не болела, и начала беспокоиться, что у ребенка может быть ранний артрит, так как сама страдает от этого заболевания.
Примерно через шесть недель девочка снова проснулась с криками боли. На этот раз у нее болела левая нога. Врач осмотрел ребенка и сказал, что причиной боли может быть болезнь роста. После этого он отправил мать и ребенка домой. Аналогичная ситуация повторялась в течение многих недель.

«В конце концов, врач отделения экстренной помощи заявил мне, что это может быть связано с воспитанием. Он предположил, что дочь манипулирует нами, так как мы награждаем ее угощением после каждого посещения больницы», — отметила англичанка.

Обеспокоенные родители продолжали ездить в отделение экстренной помощи и обратно, и в конце концов, после очередного анализа крови врачи выявили дефицит витамина D. Они назначили двухмесячный курс лекарств, но боль не прошла.
В июне в щеке Элизабет образовалась безболезненная опухоль. Сначала врачи предположили, что у ребенка проблема с зубами и направили его в отделение челюстно-лицевой хирургии. Затем медсестра согласилась направить Элизабет на МРТ. Сканирование выявило аномалию костей в ее ноге, в пяти сантиметрах под коленом, и подтвердило, что по всему черепу и челюсти ребенка образовались опухоли.
Биопсия лицевой опухоли показала, что у Элизабет редкая В-клеточная неходжкинская лимфобластная лимфома. 6 октября, после семи месяцев попыток выяснить правду, Элизабет поставили диагноз. Теперь девочке предстоит двухлетний изнурительный курс химиотерапии. Родители собирают деньги на покупку ноутбука для дочери, чтобы она могла общаться с друзьями, играть в компьютерные игры и дистанционно заниматься танцами из больницы.
Представитель Фонда Университетских больниц Ноттингема извинился перед родителями, но отметил, что детский рак очень сложно диагностировать, тем более столь редкую его форму.
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