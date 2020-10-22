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Российские психологи объяснили популярность противников прививок 

Lenta.ru 6 часов назад
Выяснилось, почему так популярны противники прививок
Фото: Lenta.ru
Движение противников прививок набирает популярность из-за деятельности некоторых блогеров, которые разделяют идеи об опасности вакцинации. Об этом «Росбалту» сообщили опрошенные российские психологи.
Клинический психолог Светлана Прощенко объяснила, что антипрививочники часто более понятны и близки людям, в отличие от официальных лиц и госучреждений. Существуют две главные проблемы в коммуникации между специалистами и гражданами. Во-первых, первые часто говорят на профессиональном языке, который сложно понять. Во-вторых, в России порой неубедительно и нетехнологично пытаются популяризировать информацию о вакцинировании.
Психолог Алла Колосова добавила, что на пользователей соцсетей может влиять авторитет известных людей. У подписчиков может появляться желание подражать кумирам, ссылаться на его «экспертность». Например, человек может подумать, что раз у знаменитости есть деньги и возможность посещать дорогих врачей, то скорее всего специалисты не советуют ей прививаться.
В июне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйновичговорила, что отказ граждан от прививки против коронавируса может «обратить вспять» борьбу с другими болезнями.
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Новости , ВОЗ
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