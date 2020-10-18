Принудительную стерилизацию россиянок сочли надуманной

Пациенткам Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов (государственное учреждение, находящееся в Екатеринбурге) не могли сделать принудительную стерилизацию. Об этом изданию «Подъем» рассказал бывший директор учреждения Андрей Попов

По его словам, подобная операция делается только с согласия клиента.

«И перед процедурой они проходят, если не ошибаюсь, две комиссии: районную и областную, где подтверждают свое решение», — заявил Попов.

Он считает, что обвинения «совсем надуманы, из области фантастики», поскольку подобная процедура — «это не шутки», и так просто ее провести не получится.

Бывший директор добавил, что знает Людмилу Гусеву , которая пожаловалась на принудительную стерилизацию. «Я на 100 процентов уверен, что там есть согласие клиента. Без этого никак», — сказал он.

Ранее региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила , что в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области начата проверка по жалобам. О начале проверки сообщили и в областном Министерстве социальной политики.