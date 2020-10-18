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Принудительную стерилизацию россиянок в пансионате сочли надуманной 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Принудительную стерилизацию россиянок сочли надуманной
Фото: Telegram-канал «Подъем»
Пациенткам Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов (государственное учреждение, находящееся в Екатеринбурге) не могли сделать принудительную стерилизацию. Об этом изданию «Подъем» рассказал бывший директор учреждения Андрей Попов.
По его словам, подобная операция делается только с согласия клиента.

«И перед процедурой они проходят, если не ошибаюсь, две комиссии: районную и областную, где подтверждают свое решение», — заявил Попов.

Он считает, что обвинения «совсем надуманы, из области фантастики», поскольку подобная процедура — «это не шутки», и так просто ее провести не получится.
Бывший директор добавил, что знает Людмилу Гусеву, которая пожаловалась на принудительную стерилизацию. «Я на 100 процентов уверен, что там есть согласие клиента. Без этого никак», — сказал он.
Ранее региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила, что в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области начата проверка по жалобам. О начале проверки сообщили и в областном Министерстве социальной политики.
17 октября издание Baza в своем Telegram-канале опубликовало видео, на котором женщина, которая представилась Людмилой Гусевой, рассказала, что в случае отказа от операции по стерилизации ей якобы грозили отправкой в психоневрологический интернат (ПНИ). Отмечается, что об этом заявили сразу несколько женщин с инвалидностью, которые попали в пансионат из детских домов из-за очередей на получение жилья. Издание утверждает, что одна из стерилизованных женщин умерла.
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Новости , Людмила Гусева , Андрей Попов
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