Выяснилось, что COVID-19 может вызвать потерю слуха

COVID-19 может вызвать внезапную и необратимую потерю слуха, к такому выводу пришла команда ученых из Великобритании, которые изучили случай 45-летнего пациента. Об этом сообщает 14 октября AMNA.

Ученые обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 также может повредить слух, а не только обоняние, как считалось ранее. Исследователи во главе с доктором Фотиней-Стефанией Кумбой из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Королевской национальной ЛОР-больницы опубликовали свои выводы в британском медицинском журнале BMJ Case Reports. Отмечается, что проблемы со слухом нуждаются в ранней диагностике и срочном лечении у пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии из-за коронавируса.

45-летний мужчина, который страдал астмой и заболел COVID-19, был интубирован в больнице и пролечен ремдесивиром, внутривенными стероидами и другими лекарствами. Через неделю после выписки из отделения интенсивной терапии у него развилась потеря слуха на левое ухо. Врачи сказали, что ни одно из назначенных лекарств не могло вызвать такой побочный эффект, его тесты не показали никаких аутоиммунных заболеваний, и у него не было проблем со слухом.

Доктор Кумба отметила, что пока не известно, как коронавирус может повредить слух. По ее словам, возможно, что SARS-CoV-2 проникает в клетки внутреннего уха и разрушает их или заставляет организм выделять воспалительные химические вещества, которые могут быть токсичными для внутреннего уха.