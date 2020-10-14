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Выяснилось, что COVID-19 может вызвать внезапную необратимую потерю слуха 

ИА Regnum и ещё 2 6 часов назад
Выяснилось, что COVID-19 может вызвать потерю слуха
Фото: Газета.Ru
COVID-19 может вызвать внезапную и необратимую потерю слуха, к такому выводу пришла команда ученых из Великобритании, которые изучили случай 45-летнего пациента. Об этом сообщает 14 октября AMNA.
Ученые обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 также может повредить слух, а не только обоняние, как считалось ранее. Исследователи во главе с доктором Фотиней-Стефанией Кумбой из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Королевской национальной ЛОР-больницы опубликовали свои выводы в британском медицинском журнале BMJ Case Reports. Отмечается, что проблемы со слухом нуждаются в ранней диагностике и срочном лечении у пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии из-за коронавируса.
45-летний мужчина, который страдал астмой и заболел COVID-19, был интубирован в больнице и пролечен ремдесивиром, внутривенными стероидами и другими лекарствами. Через неделю после выписки из отделения интенсивной терапии у него развилась потеря слуха на левое ухо. Врачи сказали, что ни одно из назначенных лекарств не могло вызвать такой побочный эффект, его тесты не показали никаких аутоиммунных заболеваний, и у него не было проблем со слухом.
Доктор Кумба отметила, что пока не известно, как коронавирус может повредить слух. По ее словам, возможно, что SARS-CoV-2 проникает в клетки внутреннего уха и разрушает их или заставляет организм выделять воспалительные химические вещества, которые могут быть токсичными для внутреннего уха.
Отмечается, что профессор Манчестерского университета Кевин Манро также утверждал, что многие люди, которые перенесли COVID-19, уже жалуются на звон в ушах или потерю слуха. Проведенное им исследование 121 пациента показало, что у 16 были проблемы со слухом через два месяца после выписки из больницы.
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Новости , Кевин Манро
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