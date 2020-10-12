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Врач рассказал, как распознать у себя рак 

Мир новостей 7 часов назад
Мясников рассказал, как распознать у себя рак
Фото: Мир новостей
По словам Мясникова, увеличение лимфоузлов является опасным симптомом, так как это иммунный ответ организма на изменения. Спровоцировать его может также усталость или ОРВИ.
Однако, по словам Мясникова, есть места на теле, где увеличение лимфоузлов действительно говорит о раке — следует обратить внимание на увеличенные лимфоузлы под мышками и над ключицей.
Мясников подчеркнул, что мягкий и подвижный, не спаянный тканями лимфоузел не опасен. Но если лимфоузел больше одного сантиметра, а также твердый и болит, то пора срочно идти к врачу.
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