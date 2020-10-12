Мясников рассказал, как распознать у себя рак

По словам Мясникова, увеличение лимфоузлов является опасным симптомом, так как это иммунный ответ организма на изменения. Спровоцировать его может также усталость или ОРВИ.

Однако, по словам Мясникова, есть места на теле, где увеличение лимфоузлов действительно говорит о раке — следует обратить внимание на увеличенные лимфоузлы под мышками и над ключицей.

Мясников подчеркнул, что мягкий и подвижный, не спаянный тканями лимфоузел не опасен. Но если лимфоузел больше одного сантиметра, а также твердый и болит, то пора срочно идти к врачу.