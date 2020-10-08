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Россиянам назвали неожиданную опасность курения 

Lenta.ru 16 минут назад
Россиянам назвали неожиданную опасность курения
Фото: Lenta.ru
Почти четверть женщин, узнав о беременности, не бросают курить, из-за чего у ребенка развивается никотиновая зависимость. Такую неожиданную опасность курения назвал главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе, передает ТАСС.

«Исследования проводились, что 18 процентов курящих женщин, когда они узнают, что они беременны, не бросают курить. То есть в этих случаях дети рождаются уже с никотиновой зависимостью», — рассказал Кекелидзе.

Кроме того, по его мнению, партнеры перед тем, как создать семью, должны рассказать друг другу о своем здоровье. «Справку нужно положить на стол будущей второй половине. Это необходимо», — подчеркнул медик.
Также он отметил, что мужчины не всегда понимают, как работает женский организм, поскольку для них нет услуг наподобие женской консультации, где им рассказывали бы об особенностях беременности.
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Новости , Зураб Кекелидзе , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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