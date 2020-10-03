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Ученые научились выявлять рак на четыре года раньше по анализу крови 

Профиль 2 часа назад
Ученые из США и Китая разработали новый метод анализа крови. Он позволяет обнаружить пять видов рака на четыре года раньше, чем стандартные меры диагностики.
Новый тест получил название PanSeer. Он исследует кровь на наличие в ней крошечных фрагментов ДНК, которые выделяются опухолями пищевода, желудка, кишечника, легких и печени.
В ходе исследования ученые проанализировали образцы плазмы у 605 человек. Отмечается, что у них не наблюдались симптомы ни одного из названных видов рака. В результате соответствующий диагноз поставили порядка 200 участникам, сообщает USA.One.
Ученые отметили, что их основная цель — сделать новый анализ крови доступным. По их мнению, его необходимо делать во время ежегодных медицинских осмотров. Пока же они намерены исследовать людей из группы риска, отталкиваясь от их возраста, семейной истории и другого.
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