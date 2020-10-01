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Россиянка 34 года жила с червем в печени из-за знахаря 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка 34 года жила с червем в печени из-за знахаря
Фото: Lenta.ru
В Казани местная жительница Фирдауся Шакирова 34 года прожила с огромным мертвым ленточным червем в печени, поверив знахарю. Об этом сообщается в репортаже телеканала «Россия. Татарстан».
После похода к знахарю россиянка думала, что червя в ее организме больше нет. Как рассказали врачи республиканской клинической больницы №2, червь умер, но все еще находился в печени женщины, и за 34 года покрылся оболочкой размером с теннисный мяч. Медики объяснили, что Шакирова заразилась эхинококкозом.
Недавно женщина почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Из-за оболочки червя приняли за онкологическое новообразование, а анализ крови показал токсичное заражение. В итоге женщине удалили 1/8 часть печени — по словам врачей, она была заполнена желчью, остатками паразитов и гноем. Сейчас ее готовят к выписке.
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