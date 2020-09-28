Хирурги удалили россиянину четыре килограмма опухолей 

Хирурги больницы имени Кончаловского в Зеленограде удалили опухоли весом 4 килограмма пациенту, который думал, что это грыжа, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что в городскую клиническую больницу имени Кончаловского пришел мужчина, который сам не планировал обращаться к врачам, но его бдительная супруга обнаружила у него в паховой области опухолевидное образование и настояла на визите к хирургу. В ходе исследования в брюшной полости и забрюшинном пространстве было выявлено объемное образование.

"Очень своевременно наш пациент обратился за медицинской помощью, поскольку функции внутренних органов еще не были нарушены. Они были чрезвычайно ущемлены растущими опухолями, и в дальнейшем, безусловно, возникли бы серьезные осложнения в их работе. А так нам удалось избежать экстренной ситуации",

— рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Михаил Васильченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что хирурги выполнили срединную лапаротомию, провели ревизию органов брюшной полости. Первой успешно удалили плотную капсулированную опухоль размером с ананас, которая локализовалась в малом тазу.

"Следующее образование практически "лежало" на аорте и поясничных мышцах, прилегая к левой почке. Его также удалось извлечь, не нарушив целостности капсулы, что очень важно, поскольку снижает риски возникновения рецидивов в дальнейшем",

— вспоминает лечащий врач пациента Захар Снопок.

Уточняется, что затем врачи осторожно удалили третью опухоль и приступили к самой сложной работе. Четвертое новообразование было более рыхлым с неровными краями. Осложнялось все близостью мочеточников, многочисленных нервных окончаний.

"В ходе операции были удалены четыре опухоли общим весом около 4 килограммов. Удалось сохранить все внутренние органы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что как только состояние пациента было стабилизировано, его перевели из реанимации в хирургическое отделение. Спустя пять дней после операции он уже мог вставать и ходить. Сейчас мужчина уже выписан. При соблюдении врачебных рекомендаций мужчина вскоре сможет вернуться к привычному образу жизни.