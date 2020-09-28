Названы признаки "малого инсульта"

Врач-ангионевролог, руководитель службы "СТОП-Инсульт" Евгений Широков
в беседе с РБК пояснил, что такого понятия, как "микроинсульт" официально не существует — оно используется на бытовом уровне.
"Существуют транзиторные ишемические атаки — это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами", — рассказал врач.
К таким симптомам, по словам Широкова, относятся:
Они, как пояснил врач, протекают без поражения мозга. Для "малых инсультов" характерны и все вышеперечисленные симптомы, но они могут сохраняться в течение нескольких дней.
На КТ или МРТ, пояснил врач, можно увидеть какие-то очаговые повреждения, а притранзиторных ишемических атаках подобных повреждений нет.