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Названы признаки "малого инсульта"

РИА Новостииещё 5
7 часов назад
Врач-ангионевролог, руководитель службы "СТОП-Инсульт" Евгений Широков в беседе с РБК пояснил, что такого понятия, как "микроинсульт" официально не существует — оно используется на бытовом уровне.
"Существуют транзиторные ишемические атаки — это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами", — рассказал врач.
К таким симптомам, по словам Широкова, относятся:
Они, как пояснил врач, протекают без поражения мозга. Для "малых инсультов" характерны и все вышеперечисленные симптомы, но они могут сохраняться в течение нескольких дней.
На КТ или МРТ, пояснил врач, можно увидеть какие-то очаговые повреждения, а притранзиторных ишемических атаках подобных повреждений нет.
Новости,Евгений Широков,РБК,
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