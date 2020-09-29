Положительные эмоции могут снизить риск развития болезней сердца, так как одна из основных причин заболеваний – стресс, поэтому оптимистичный настрой помогает снять многие проблемы, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России , сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов

Всемирный день сердца отмечается 29 сентября.

"Положительные эмоции безусловно являются фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку стресс – одна из основных причин, влияющих на их развитие, оптимистичный настрой очень важен. Он помогает снять многие проблемы даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях", - рассказал РИА Новости Попов.

Он уточнил, что у доброго человека "сердце болит за других", но это же является и механизмом поддержания его душевного здоровья, потому что он великодушнее и спокойнее, меньше подвержен стрессам.

"В то же время строгой зависимости - добрый человек не болеет, а недобрый болеет - нет. Добрый может болеть и оставаться добрым, а агрессивный - не болеть и продолжать оставаться злым. Слишком много факторов играют здесь свою роль. И все же душевное состояние человека напрямую воздействует на его физический мир, состояние его организма, тела", - пояснил Попов.