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Найдено средство против смертельно опасной инфекции 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Найдено средство против смертельно опасной инфекции
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии нашли потенциальное средство против смертельно опасного штамма энтерогеморрагической кишечной палочки Escherichia coli (EHEC), вызывающей тяжелую кишечную инфекцию. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
EHEC попадает в организм с пищей, выделяя токсин шига и нарушая функции почек и нервной системы. Антибиотики не рекомендуется использовать в борьбе против инфекции, поскольку они усиливают выработку токсина. Однако исследователи обнаружили молекулярный путь, который контролирует синтез вредного соединения.
Сам токсин кодируется геномом бактериальных вирусов лямбдоидных бактериофагов, содержащихся внутри клеток кишечной палочки. Ученые выявили, что существует информационная РНК (непосредственный продукт активности генов), которая при созревании становится некодирующей регуляторной РНК, способной подавить выработку токсина. Препараты, которые влияют на эту РНК или функционируют похожим образом, способны обезопасить действие антибиотиков на бактерии.
Энтерогеморрагическая кишечная палочка содержится, в основном, в фекалиях коров и овец, и люди могут заразиться при контакте с сельскохозяйственными животными или их фекалиями. Еще один путь передачи — от человека к человеку, если люди вступают в контакт с крошечным количеством фекалий больного человека или касаются загрязненных поверхностей.
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