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Пациентка три часа лежала на полу в российской больнице и просила о помощи 

Lenta.ru и ещё 2 34 минуты назад
Пожилая пациентка инфекционного госпиталя в Уфе упала с кровати и просила помощи, потому что не могла подняться. Три часа ей никто не помогал. Снятое очевидцами видео опубликовала в своем Instagram-аккаунте невестка героини ролика Элина Ахмерова.
На кадрах видно, как пенсионерка лежит на полу и тянется к перекладине кровати, чтобы схватиться и подняться, но у нее нет сил подтянуться. Она продолжает лежать и стонать. На соседних койках находятся еще одна престарелая женщина и автор ролика средних лет, которая тяжело дышит. Она сообщает, что бабушка упала три часа назад, и последние четыре часа никто в палату не заходил. «Дверь закрыта наглухо, мы никому не нужны, мы отсюда не вылезем», — сказала россиянка.
Ахмерова также отметила, что пенсионерку госпитализировали 18 сентября с подозрением на коронавирус. Видеозапись семье прислали 26 сентября. «Халатность врачей просто ужасает! У мамы температура 39,4, полдня никто даже не подходит», — говорится в посте.
Родственники направили обращения в прокуратуру, региональный Минздрав, «Единую Россию» и другие инстанции.
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Новости , Видео , Генпрокуратура РФ , Единая Россия , Минздрав РФ
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