Онколог назвал причины появления рака головы и шеи 

Онкология головы и шеи занимает шестое место по распространенности злокачественных опухолей в мире. Об этом сообщил заведующий отделением опухолей головы и шеи ФБГУ НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Али Мудунов.

По его словам, появление рака головы или шеи связано с курением, употреблением жевательного табака или злоупотреблением алкоголем. Заболевание развивается из клеток плоского эпителия, выстилающего ротовую полость, носовые пазухи, полость носа, глотку и гортань. Человек начинает чувствовать боли в области глотки и гортани. Также может появиться охриплость голоса.

Врач подчеркнул, что в 60 процентах случаях подобные онкологические заболевания удается успешно вылечить. Шансы на выздоровление увеличиваются, если обратиться к специалисту на ранних стадиях рака, сообщает издание «Петербургский дневник».