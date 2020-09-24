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Пульмонолог назвал первые признаки поражения легких 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Пульмонолог назвал первые признаки поражения легких
Фото: Lenta.ru
Врач-пульмонолог Сергей Пурясев назвал первые признаки поражения легких, при которых необходимо обратиться за медицинской помощью. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 24 сентября.
«Все симптомы дыхательной недостаточности и бронхо-легочной патологии: одышка, кашель, температура, мокрота», — сказал он.
По его словам, многие люди слишком поздно обращаются к врачу, что только ухудшает ситуацию. В то же время, по его словам, люди с хронической отдышкой сразу чувствуют перемены в своем состоянии.

«Если он много лет задыхался, допустим, при физической нагрузке, а тут резко вдруг изменилась одышка, усилилась она, он сразу забьет тревогу», — пояснил специалист.

В начале августа заведующая пульмонологическим отделением №1 Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Крошкина рассказала об ошибочных способах восстановления легких после коронавируса. К ним относится надувание шариков и масляные ингаляции для «обеззараживания» бронхов. Полезное же воздействие окажут пешие прогулки. Также можно дуть через соломинку в воду, создавая сопротивление на выдохе, уточнила она.
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Новости , Радиостанция "Говорит Москва"
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