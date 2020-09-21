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Врачи рассказали, как выявить рак легких по пальцам 

ТК «Звезда» и ещё 2 7 часов назад
Врачи рассказали, как выявить рак легких по пальцам
Фото: ТК «Звезда»
По мнению специалистов, если основание ногтя становится мягким, а кожа рядом с ним начинает блестеть, это может сигнализировать о первой стадии заболевания.
Ученые из Великобритании научились определять у пациента наличие рака легких по состоянию пальцев.
Опасное заболевание может долго не проявлять себя, но когда это все-таки происходит, самыми явными симптомами, по мнению специалистов, являются: продолжающийся более двух недель кашель, боль при дыхании, кровохаркание, длительная одышка, апатия и потеря веса.
Помимо данных признаков, как рассказали ученые из организации Cancer Research UK, наличие рака легких можно определить по состоянию пальцев: если основание ногтя становится мягким, а кожа рядом с ним начинает блестеть, это может сигнализировать о первой стадии заболевания.
Специалисты отмечают, что из-за рака могут вырабатываться химические вещества, которые «заставляют» кровь в больших количествах устремляться к кончикам пальцев, что вызывает их увеличение. Причины данного явления до конца еще не изучены, передает издание Express.
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