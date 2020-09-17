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Два препарата от коронавируса появятся в российских аптеках 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Препараты от ковид появятся в российских аптеках
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Минздраве России дали разрешение на применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях. Ранее лекарства можно было применять только в стационаре.

Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях

Препарат для амбулаторного лечения коронавируса «Арепливир» с понедельника поступит в российские аптеки. Также в продаже появится лекарство «Коронавир», сообщает ТАСС.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что доктор медицинских наук раскрыл причины зависимости России от импортной фармацевтики. По его словам, врачам следует объяснять россиянам, что отечественные препараты не хуже зарубежных.
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Новости , Минздрав РФ , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС
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