Создан первый домашний тест на ковид

Тест с применением искусственного интеллекта способен выявить ковид за 15 минут. О создании новинки сообщили две американские компании.

Чтобы узнать, есть ли коронавирус в организме, достаточно взять мазок из носа ватной палочкой и поместить ее во флакон с буферным раствором. Затем раствором нужно капнуть на тест-кассету, которая и покажет наличие или отсутствие вируса в организме. Фотографию экспресс-теста нужно отправить в специальное приложение, где искусственный интеллект за 15 минут определит, болен человек или нет.

"Быстрый, надежный, недорогой и простой в использовании тест на антигены, проводимый в домашних условиях, значительно сократит передачу вируса, особенно среди бессимптомных пациентов",

— говорится на сайте разработчика приложения.

Создатели теста отмечают, что это пока единственный способ оперативно провериться на наличие вируса, не выходя из дома.

Тест может поступить в продажу после получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). О стоимости теста пока не сообщается.