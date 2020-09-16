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Создан первый тест на коронавирус для домашнего использования 

ТВ БРИКС 3 часа назад
Создан первый домашний тест на ковид
Фото: ТВ БРИКС
Тест с применением искусственного интеллекта способен выявить ковид за 15 минут. О создании новинки сообщили две американские компании.
Чтобы узнать, есть ли коронавирус в организме, достаточно взять мазок из носа ватной палочкой и поместить ее во флакон с буферным раствором. Затем раствором нужно капнуть на тест-кассету, которая и покажет наличие или отсутствие вируса в организме. Фотографию экспресс-теста нужно отправить в специальное приложение, где искусственный интеллект за 15 минут определит, болен человек или нет.

"Быстрый, надежный, недорогой и простой в использовании тест на антигены, проводимый в домашних условиях, значительно сократит передачу вируса, особенно среди бессимптомных пациентов",

— говорится на сайте разработчика приложения.
Создатели теста отмечают, что это пока единственный способ оперативно провериться на наличие вируса, не выходя из дома.
Тест может поступить в продажу после получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). О стоимости теста пока не сообщается.
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