Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина 10 месяцев прожила с пулей в голове 

Lenta.ru 2 часа назад
Женщина 10 месяцев прожила с пулей в голове
Фото: Lenta.ru
Жительница американского штата Техас получила огнестрельное ранение в голову и десять месяцев живет с пулей в голове. Об этом сообщает сайт телеканала WBTV.
В ноябре 2019 года 34-летняя мать троих детей Греша Хернандез (Grecia Hernandez) возвращалась домой после проведенной с друзьями ночи и услышала выстрелы. Следующее, что она помнит — как все потемнело.
С тех пор американка прошла две операции на черепе. Она пользуется инвалидным креслом и до сих пор страдает от последствий ранения. Пуля остается у нее в голове. Врачи считают слишком рискованной операцию по ее извлечению, так как пуля находится слишком близко к головному мозгу и нервам.
Дочь женщины Хернандез Натали Мартинез (Nataly Martinez) сказала, что теперь ей приходится заботиться о матери. Она уточнила, что семья не знает, кто стрелял в ее мать. «Мне только исполнилось 18 лет. Я собиралась пойти в колледж, а затем стрелок просто забрал у меня это все», — подчеркнула она.
Раньше Хернандез знала английский и испанский, а теперь с трудом изъясняется даже на родном испанском. Ей пришлось направить младшего сына к родственникам в Даллас, так как после ранения она не может работать и обеспечивать семью.
Родные женщины создали на сайте GoFundMe страницу для сбора средств на оплату медицинских счетов.
Видео дня. Как справиться с дурным запахом изо рта
Последние новости
В России появился новый инструмент для помощи гражданам В России появился новый инструмент для помощи гражданам Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2» Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, сколько мужчин было у россиянок до брака
Выяснилось, сколько мужчин было у россиянок до брака
Развеяны заблуждения об алкогольной зависимости
Развеяны заблуждения об алкогольной зависимости
Полезные продукты, которые тихо убивают печень
Полезные продукты, которые тихо убивают печень
Привычки, вызывающие деменцию
Привычки, вызывающие деменцию
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Выявлены новые удручающие последствия COVID
05:11
Выявлены новые удручающие последствия COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы продукты, спасающие от выпадения волос
06:16
Названы продукты, спасающие от выпадения волос
ЗОЖ
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
08:54
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
Наука
Как справиться с дурным запахом изо рта
05:50
Как справиться с дурным запахом изо рта
ЗОЖ
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
05:11
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
ЗОЖ
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
06:00
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
ЗОЖ
ООН заговорила о новой эпидемии
00:53
ООН заговорила о новой эпидемии
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение